صلاح ينتظر جائزة «BBC» لأفضل لاعب إفريقى

تعلن فى السابعة والنصف مساء غد، هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الفائز بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، التى تقدمها الهيئة البريطانية، وينافس عليها النجم المصرى محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، للعام الثانى على التوالى بعد حصده اللقب ٢٠١٧.

ويتنافس على الجائزة ٥ لاعبين، هم: محمد صلاح، والمغربى مهدى بن عطية، والسنغاليان كاليدو كوليبالى وساديو مانى، والغانى توماس بارتى، وذلك بعد أن فتحت «BBC» التصويت لاختيار أفضل لاعب فى القارة السمراء لمدة ١٥ يومًا، بداية من ١٧ نوفمبر الماضى وحتى الثانى من ديسمبر الجارى، فيما تشير تقارير وتسريبات إعلامية إلى فوز النجم المصرى بالجائزة. وفى حال إعلان فوز «صلاح»، اليوم، سيصبح أول لاعب مصرى يفوز بالجائزة مرتين، إذ سبق أن فاز بها الثنائى السابق للنادى الأهلى محمد بركات ومحمد أبوتريكة مرة واحدة، كما يصبح «مو» رابع لاعب يفوز بها مرتين منذ خروج الجائزة للنور عام ١٩٩٢، بعد النيجيريين نواكاو كانو ١٩٩٧ و١٩٩٩، وجاى أكوشا ٢٠٠٣و ٢٠٠٤، والإيفوارى يايا توريه ٢٠١٣ و٢٠١٥، ويصبح «صلاح » ثانى لاعب يفوز بالجائزة مرتين متتاليتين بعد أكوشا.

