فرنسا تدعو «السترات الصفراء» لوقف التظاهر بعد «حادث ستراسبورج»

دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أعضاء حركة «السترات الصفراء»، أمس الخميس، إلى الامتناع عن التظاهرات التى دعت لها، غدًا السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئى وقف حركتهم بالكامل.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو، موجهًا حديثه إلى المحتجين، إنه بعدما تمكن أفراد «السترات الصفراء» من «التعبير عن غضبهم الذى تفهمته الحكومة، نطلب منكم الآن التعقل، وعدم الخروج فى تظاهرات السبت».

وأضاف: «فى هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التى ستجرى السبت، فى جميع أنحاء فرنسا، لكن ليس من الحكمة التظاهر الآن، نظرًا للتعبئة الكبيرة لقوات الشرطة فى الأسابيع الأخيرة عقب اعتداء ستراسبورج الثلاثاء».

بينما قال رئيس الجمعية الوطنية، ريشار فيران، إنه «يعتقد فعلًا أن الحركة يجب أن تتوقف الآن، للانتقال إلى بناء نموذج فرنسى جديد».

وأضاف فى تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر» أنه «بشأن القضية التى أسست الحركة، وهى تتعلق بتأثر القدرة الشرائية الأساسية للفرد، قدمت الحكومة ردودًا واسعة بصدق، ووضعت أمورًا على الطاولة، خلال المدى القريب»، مؤكدًا أنه يجب الآن أن «نعود إلى طريق الحوار».

كما دعا إلى عدم السماح بـ«تورط المتظاهرين فى العنف، أو تركهم لأيدى ناشطين سياسيين يعتقدون أنهم يحققون أغراضهم على حساب السترات الصفراء».

أما وزير الانتقال البيئى فرنسوا دو روجى، فقد عبر عن أمله فى وقف التظاهرات، قائلًا: «حان الوقت لوقف هذه التظاهرات، والتجمعات اليومية عند الميادين، خاصة تلك التى تمت الدعوة لها السبت فى باريس والمدن الأخرى. هناك جانب من المسئولية يجب أن يتحلى به الجميع، بعد خطاب ماكرون، واعتداء ستراسبورج».

