صلاح برفقه زملائه في ليفربول يحتفلون بالكريسماس بمستشفى للأطفال (صور)

حرص اللاعب المصري محمد صلاح ونجوم نادي ليفربول الإنجليزي على زيارة أحد مستشفيات الاطفال بمدينة "ليفربول"، اليوم، الخميس، لتقديم الهدايا ونشر السعادة بين الأطفال ومشاركتهم الاحتفال بأعياد عيد الميلاد "الكريسماس".



والتقط محمد صلاح ونجوم ليفربول الصور التذكارية مع الإطفال ومنحهم الهدايا على هامش زيارتهم للمستشفى قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأحد المقبل بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان صلاح قد سجل هدف الفوز في شباك نابولي الإيطالي بالمباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وبهذا الهدف حجز الريدز مقعده فى دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

