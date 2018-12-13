مستوطنون يهاجمون سيارات ومنازل الفلسطينيين بالضفة

هاجم مستوطنون، مساء اليوم سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر شرق الخليل، كما هاجموا سيارات قرب دوار الحرايق جنوب الخليل.



وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن سيارة إسعاف كانت تقل حالة مرضية متوجهة من بني نعيم إلى المستشفى في الخليل، حيث قام مجموعة من المستوطنين باعتراض طريقها ورشقها بالحجارة، ما اضطر سائق الإسعاف للعودة من حيث أتى.



وقام المستوطنون برشق المركبات الفلسطينية بالحجارة قرب مدخل بيت عينيون، كما رشقوا مركبات بالحجارة قرب دوار الحرايق جنوب الخليل.



وذكر شهود عيان بأن المستوطنين قاموا بإغلاق الشارع الواصل بين مدينة الخليل والمدن والبلدات في الجنوب قرب دوار الحاريق، حيث تقع مستوطنة "بيت حجاي".



كما هاجم المستوطنون سيارة مواطن قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل، وقاموا بتحطيم سيارته.



من ناحية أخرى، تظاهر مستوطنون مساء اليوم على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس وطالبوا الجيش الإسرائيلي والحكومة برد قاس على الفلسطينيين، ورفع المستوطنون صورا للرئيس الفلسطيني محمود عباس وطالبوا بقتله.



وهاجم عشرات المستوطنين بالرشق في الحجارة، خمسة منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس، وألحقوا أضرارا بنوافذ المنازل المستهدفة.



ونشرت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، مساء اليوم، تنويها مهما للمواطنين حول ما يجري في محافظة رام الله والبيرة، نفت فيه الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن نية الاحتلال اجتياح محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.



في سياق آخر، قال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال 13 مقدسيا وذلك حتى يوم الأحد القادم وقررت الإفراج عن سبعة آخرين بشروط.



كانت سلطات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في القدس الليلة الماضية طالت 20 مقدسيا، ووجهت لهم تهما برفع رايات "لتنظيم معاد".