نحّات تمثال مجدى يعقوب: أتمنى عرضه فى مركز القلب

أعلن الدكتور محسن سليم، مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، انتهاءه من نحت تمثال لجراح القلب العالمى، البروفيسور مجدى يعقوب، متمنيًا عرضه فى مركز أمراض القلب بأسوان. وأوضح «سليم»، لـ«الدستور»، أن نحت تمثال جراح القلب العالمى استغرق ٢٥ يومًا، ويبلغ ارتفاعه ١.٥ متر، وقاعدته ١.٥ متر، كاشفًا عن محبته نحت الشخصيات المؤثرة فى حياة الشباب، وقد نحت من قبل «٢٠ بورتريه» لفنانين وأدباء وشخصيات عامة، فضلًا عن افتتاح معرض له منذ ٦ أشهر فى كلية الفنون الجميلة، بجامعة أسيوط، واستمرت المعروضات شهرين.

