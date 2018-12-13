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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:30 م

طلب إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية بالمنيا

الدكتور سمير أبو
الدكتور سمير أبو طالب
محمد جعفر
dostor.org/2434774

تقدم الدكتور سمير أبوطالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن نقص الأطباء في الوحدات الصحية ونقص المستلزمات الطبية في مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وقال أبوطالب، إن هناك 3 مشاكل في مركز سمالوط يجب حلها على وجه السرعة وهي:

1- عدم الانتهاء من بناء وتسليم مستشفي سمالوط العام رغم انتهاء المدة المحددة لتسليمها، ورغم توفير المبلغ اللازم لإنهاء العمل بالمستشفي.

2- النقص الحاد للأطباء في الوحدات الصحية فلا يوجد سوي طبيب لكل 3 وحدات صحية، كما أنه لا توجد المستلزمات الطبية الكافية للوحدات الصحية بمركز سمالوط.

3- عدم بناء مستشفى الرمد بسمالوط وعدم تزويدها بالأجهزة اللازمة.

وأكد رشاد سرعة الانتهاء من مستشفي سمالوط العام، وتوفير الأطباء والمستلزمات الطبية للوحدات الصحية، وكذلك سرعة بناء مستشفى الرمد وتوفير الأجهزة اللازمة لها.

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