الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:29 م
"القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة بـ1400 جنيه
دعاء جابر
dostor.org/2434773
أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر هدد من فرص العمل بإحدى شركات الطباعة والتغليف بمدينة نصر، وذلك براتب 1400 جنيه.
وتتضمن الوظائف المتاحة، 2 فني صيانة كهرباء، قياس مهارة، وفني صيانة ميكانيكا، قياس مهارة، بشرط أن يكون المتقدم لديه مؤهل متوسط، وخبرة من 5 إلى 10 سنوات.
كما تتضمن الوظائف موظف علاقات، على أن يكون حاصل على مؤهل فوق المتوسط، و7 عامل طباعة ذو خبرة، و20 عامل تجليد، و5 عامل لصق، وسائق ذو رخصة ثالثة، ولديه خبرة، ومندوب لديه خبرة، و5 عامل خدمات، و10 عامل نسبة ال5% (صم وبكم)، على من يرغب التقدم للحصول على الوظيفة، الإتصال على 22744056.