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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:46 م

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

قاتل شقيقته فى إمبابة:
ندى حمدى- داليا عبدالباسط
dostor.org/2434771

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عامل وعمه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بقتل شقيقة الأول صعقًا بالكهرباء؛ عقابًا لها على تركها المنزل ٣ أيام، ورفضها الزواج من ابن عمها، ووجهت لهما تهمة القتل العمد، فيما أوضح جيران المجنى عليها، لـ«الدستور»، أن التعذيب استمر ساعات، وعقب الواقعة صرخت أم الضحية: «قتلت أختك يا محمود، عمك وقعكم فى بعض».
وكانت النيابة قد أجرت مناظرة لجثة المجنى عليها، وتبين إصابتها بكدمات بالوجه والرأس وأنحاء متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى آثار حروق فى اليدين والقدمين وعموم الجسد، جراء الصعق الكهربائى، مع آثار قيود حول الرسغين والقدمين. وكشفت التحقيقات، التى استمرت مع المتهمين قرابة ٨ ساعات متواصلة، عن أن المجنى عليها، البالغة ٢٠ عامًا، تركت منزل العائلة بالوراق ٣ أيام لرفضها الزواج من ابن عمها، وعند عودتها رفضت الإفصاح عن مكان تواجدها، ثم اصطحبها عمها وشقيقها إلى شقة بإمبابة، وأوصلا التيار الكهربائى بجسدها عبر سلك عارٍ.
وادعى المتهمان، أمام النيابة: «إنه بعد مرور ٥ دقائق من صعق المجنى عليها بالكهرباء فوجئنا بإصابتها بحالة إعياء، فنقلناها إلى مستشفى إمبابة، وقلنا أمام طبيب الطوارئ إنه تمت إصابتها بصاعق كهربائى أثناء أدائها الأعمال المنزلية وماتت قبل إسعافها، إلا أن الطبيب اشتبه فى وفاتها نتيجة الإصابات بجسدها، فأبلغ الشرطة التى ألقت القبض علينا»، معترفين بأن العم كان يرغب فى تزويج المجنى عليها من ابنه إلا أن الضحية رفضت.
من جهة أخرى، كشف أهالى العقار، الذى تمت فيه الجريمة، تفاصيل أخرى، مؤكدين أنهم من اكتشفوا الجريمة وأبلغوا الشرطة، وأوضحت «سامية. م»، إحدى ساكنات العقار، أن الشقة التى قُتلت فيها الضحية مغلقة منذ سنوات بعد انتقال أصحابها للسكن بالوراق، ومنذ يومين سمع الجيران داخلها صراخ فتاة، وخرج بعض الجيران للاطمئنان، ليجدوا «محمود»، شقيق المجنى عليها، ورفقته شخص آخر، و«الضحية» منهارة، وبسؤال المتهم، أجاب: «أختى ريهام تعبانة شوية»، قبل أن يكتشف الجيران الجريمة فى صباح اليوم التالى، وهروب «محمود» جريًا على السلم، وعلى وجهه علامات الرعب.
من جهة ثانية، قالت «أم هانى»، من أهالى المنطقة: «نعرف المتهم جيدًا لتردده على الشقة رفقة أصدقائه، رغم أن والديه تركاها منذ أعوام، ووقت الحادث سمعنا صوت فتاة تصرخ وتستنجد بنا، فحاول زوجى التدخل، لكن محمود صرخ فى وجهه: (أختى وبأدبها)، قبل أن يعد الجيران بعدم التعرض لها»، مضيفة: «فى الصباح وجدنا محمود يخرج مسرعًا من الشقة، دون أن يجيب عن أسئلتنا، فقرر رجال العقار كسر باب الشقة، لنجد الضحية جثة هامدة مقيدة اليدين والأرجل، وعلى جسدها آثار حروق، فاتصلنا بالإسعاف وأبلغنا الشرطة».

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