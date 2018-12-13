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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:48 م

الدستور داخل دار «السابقون بالخيرات» للأيتام: عقوبات ممنهجة وتبرعات منهوبة

الدستور داخل دار
ولاء جمال - زينب صبحى آية سالم- محمد عيسى
dostor.org/2434763

قال علاء عبدالعاطى، معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس اللجنة المشكلة الخاصة بالتحقيق فى واقعة ضرب طفلين بدار للأيتام فى منطقة الهرم بالجيزة، بعد تداول فيديو وصور للواقعة على «فيسبوك»، إن اللجنة تأكدت من صحة الواقعة، موضحًا أن أحد مشرفى دار «السابقون بالخيرات» للأيتام، عاقب اثنين من الأطفال، هما: «وجدى»، ١٠ أعوام، و«زيد» ٩ أعوام، مساء الأحد الماضى.
وأضاف «عبدالعاطى» لـ«الدستور»، أن اللجنة توصلت إلى أن المشرف الذى يظهر فى الفيديو، عاقب الطفلين بعد أن اعتديا على زملاء لهما.
وأوضح معاون الوزيرة، أن اللجنة انتقلت إلى الدار على الفور، لحماية الأطفال، مؤكدًا أن الوزيرة غادة والى، تتابع الموقف باهتمام بالغ، وأنها وجهت بعرض الأطفال على مختصين نفسيين لتأهيلهم، وإجراء تقييم شامل لحالة كل الأطفال بالدار، وتقييم مستوى الإشراف والإدارة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح الأوضاع داخل دار «السابقون بالخيرات»، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وذكرت الوزارة فى بيان أمس، أن اللجنة أجرت تحقيقات استمرت ٦ ساعات، واستمعت لشكاوى الأطفال، نزلاء الدار، وحققت مع المشرفين والإداريين، وحررت محضرًا بقسم شرطة الهرم، بالواقعة، يحمل رقم ٢١٢٢٧ إدارى.
كما أرسل مجلس الوزراء لجنة للتحقيق فى الواقعة، وكتابة تقرير عن حالة الدار، ولعل أبرز ما جاء فى تقريرها هو تدنى مستويات النظافة بشكل عام.
وتوجه محررو «الدستور» إلى مقر الدار، بالتزامن مع زيارة لجنة رئاسة الوزراء، وتجولوا داخل أروقته، ورصدوا حالة من الارتباك والتوتر الشديد تسيطر على العاملين به، بعد تداول صور وفيديو ضرب الطفلين.
ولاحظ المحررون تدنى مستويات النظافة العامة، خاصة غرفة الطعام المكتظة بالأوانى التى تفوح منها رائحة بقايا الطعام، وتناثر الفتات على الأرضية.
كما لاحظوا اختفاء أطفال الدار، فسألوا العاملين عنهم، فأخبروهم بأن بعض الأطفال فى المدارس، وبعضهم فى رحلة إلى الملاهى، والبقية فى غرف نومهم.
وقال «طارق»، ١٦ عامًا، يعمل فى مغسلة سيارات، وهو نزيل سابق، إن مشرفى الدار اعتادوا معاقبته هو وزملاءه بتقييد اﻷيدى واﻷرجل، وإجبارهم على البقاء فى وضعية الركوع فترات طويلة، وهو ما جعله يفر هاربًا ليبحث عن عمل وإقامة خارج الدار.
وتعليقًا على واقعة التعذيب، أضاف: «هذه ليست المرة الأولى التى يفتضح فيها أمرهم، فهذه هى الطريقة المتبعة لتأديب الأطفال».
وقال أحد العاملين السابقين بالدار، رفض ذكر اسمه، إن معظم التبرعات التى تتلقاها الدار، لا تنفق بشكل كامل على الأطفال، حيث يتم بيع ثلثى الملابس التى تصل عن طريق التبرعات، وكذلك الطعام، والألعاب، وغيرها من أساسيات العيش.
وذكرت «رباب»، إحدى المتبرعات والمتعاونات مع الدار، منذ ٣ سنوات، أنها تعتبر نفسها أمًا بديلة لأطفال الدار، وأن أحد مشرفى الدار ويدعى «جمال» هو بطل واقعة التعذيب، وأنه اعتاد ضرب وإهانة الأطفال وإجبارهم على القيام بأفعال وأمور غير آدمية ولا تناسب أعمارهم الصغيرة.
وتابعت: «هذا الشخص يجبر الأطفال فى سن صغيرة على تأدية ٢٠٠ تمرينة ضغط، وإذا فشل أو بكى من الألم يضربه ويعاقبه بأداء ١٠٠ تمرينة بطن».
واستطردت: «هناك مشرفة أخرى ماشية على نمط المدير والمشرف فى إهانة وضرب الأطفال بحجة تأديبهم، وسبق لها أن أجبرتهم على القيام بأعمال النظافة، ومعاقبتهم بالجلوس على الأرض فى الطقس البارد».
وقالت: «عندما عرف المشرف أن الوزارة سترسل لجنة للتحقيق فى الواقعة، ضرب الأولاد لتخويفهم والتنبيه عليهم بعدم الشكوى أمام لجنة الوزارة، كما أجبرهم على كتابة رسائل تبين حبهم له، حتى يستخدمها فى حال تعرض للمساءلة القانونية».

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