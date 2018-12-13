العراق: العثور على مقبرة جماعية لمدنيين قتلهم "داعش" في الشرقاط

عثرت قوات الحشد الشعبي العراقي، الخميس، على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.



وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أوردته قناة العراقية الإخبارية - "أن قوة من اللواء السادس في الحشد الشعبي عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين تم قتلهم على يد تنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية مسح أمني في قرية تل منجور التابعة لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".



أضاف البيان "أن القوة أبلغت القوات الأمنية والجهات المختصة بهذه المقبرة لاتخاذ اللازم".