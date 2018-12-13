فريق السلة بالأهلي ١٦ سنة يفوز على سبورتنج في ذهاب دوري المرتبط

حقق فريق ناشئي النادي الأهلي (١٦ سنة) لكرة السلة فوزًا مهمًا على حساب نظيره فريق سبورتنج في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًا ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٧٧-٦٨ بعد أداء قوي من جانب الفريقين.



وكان الفريق نجح في تحقيق الفوز على الزمالك ذهابًا وإيابًا في دور الثمانية فيما يواجه سبورتنج مرة أخرى غدًا بجولة الإياب للدور قبل النهائي.