سيد رجب: زوجتى الأمريكية سر نجاحى وسندى الحقيقى.. وأحلم بتجسيد السادات

قضى سنوات طويلة يقدم أعمالًا مسرحية بصفته «هاويًا» بجانب عمله مهندسًا، ولم يتفرغ للتمثيل إلا فى بداية الثمانينيات، لكنه لم ينل شهرته الحالية إلا فى السنوات العشر الأخيرة. يختار أدواره بعناية شديدة، دون النظر إلى حجمها، والأهم بالنسبة له هو العمل نفسه، لذا دائما ما يقدم أدوارًا متميزة لا ينساها جمهوره بسهولة، وجسد العديد من الشخصيات فى أكثر من ٧٠ عملا فى المسرح والدراما والسينما.

إنه الفنان سيد رجب، الذى فتح قلبه لـ«الدستور»، ورفع الستار عن أسرار حياته الشخصية والسياسية والفنية منذ نشأته حتى الآن، فى الحوار التالى.

■ بداية.. كيف كانت نشأتك؟

- ولدت فى حى السيدة زينب، يوم ١٦ نوفمبر ١٩٥٠، وترتيبى الثالث بين أشقائى محمد وصفاء ونوال-رحمها الله- تعلمت فى مدرسة «زين العابدين» فى منطقة زينهم، وحصلت على الثانوية من مدرسة «المبتديان» بالسيدة زينب، ثم التحقت بكلية الهندسة جامعة حلوان قسم ميكانيكا، وعملت فترة بشركة «النصر» لصناعة السيارات، وفى نفس الوقت كنت مهتما بالتدريب فى عدة ورش مسرحية.

■ متى بدأت علاقتك بالفن؟

- أنا عاشق للفن منذ الصغر، كنت دائمًا أركز مع الشخصيات المحيطة بى، سواء جيرانا أو أقارب أو مدرسين ومدرسات، على سبيل المثال، فى الابتدائية كنت صديقًا مقربًا لوالدتى التى تعلمت منها معنى الحب، وكنت أقلد هؤلاء المحيطين بى لها، وفى المدرسة كنت مشهورًا بالتقليد وحبى للمشاركة فى المسرح المدرسى، وأتذكر جيدًا وأنا فى المرحلة الابتدائية قدمت دورًا فى مسرحية، وكنت واثقًا من تقديمى الجيد للشخصية، وبعد انتهاء العرض ذهبت باكيًا إلى والدتى لعدم حصولى على جائزة من المدرسة، وفوجئت بأختى «صفاء» بعد عودتها من المدرسة تقول لى: «أين ذهبت أثناء توزيع الجوائز؟ تم اختيارك لأفضل دور وتسلمت لك جائزتك».

■ لماذا لم تلتحق بمعهد التمثيل.. وكيف جاء هذا التحول من مهندس ميكانيكا إلى فنان محترف؟

- كنت دائم التفكير فى الفن والصعود على خشبة المسرح، لكن بصفتى «هاويًا»، لم أتخيل لحظة أن أكون فنانًا محترفًا، وكانت البداية عندما خرج صديقى الشاعر من المعتقل فى بداية السبعينيات، وأخبرنى أن حزب التجمع لديه فرقة مسرحية فانضممت لها، وقدمنا عرض «حكاية بلاد نمنم»، ومن وقتها قررت العمل فى التمثيل، بجانب عملى فى الهندسة.

وفى عام ١٩٨٠، أسسنا فرقة اسمها «الشارع»، التى قدمنا من خلالها مسرحية بعنوان «النديم» على مسرح «السامر» فى العجوزة، برئاسة الفنان عبدالرحمن الشافعى آنذاك، والذى طرح علينا فكرة تعييننا فى المسرح ووافق الجميع، وهم: عبلة كامل وأحمد مختار وناصر عبدالمنعم وأحمد كمال، لكن لأننى فى ذلك الوقت كنت أعمل موظفًا فى شركة «النصر» لم أنضم للمسرح، وظللت أتعلم من خلال فرقة خاصة بالشركة، وقدمت فى أكثر من ورشة مسرحية وتعلمت أصول المهنة على يد عمالقة المسرح أمثال حسن الجريتلى وأحمد العطار، ومن هنا نبع قرار الاستقالة، وقررت ترك الشركة والهندسة بشكل عام، ووضعت اهتمامى للمسرح فقط.

■ يبدو أن للمسرح دورا كبيرا فى دخولك عالم التمثيل.. هل تفضله عن السينما والتليفزيون؟

- أنا عاشق لوقوف على خشبة المسرح ومخاطبة الجمهور وجهًا لوجه، ولم أتخل عنه أبدًا، وفى العام الماضى قدمت مسرحية «العشاء الأخير» إخراج أحمد العطار فى الجامعة الأمريكية، وعدد كبير من دول آسيا وأوروبا، وشاركت فى مهرجان «أفينيو»، وأشعر بالفخر حينما أحمل اسم مصر فى دول العالم، وحين يُعرض علىّ عمل مسرحى جيد سأقدمه دون تفكير.

■ استمرت زيجتك الأولى ١٣ عامًا ثم انفصلت وتزوجت أمريكية.. هل للزوجة الثانية دور فى تغيير حياتك؟

- أؤمن بأن الزواج «قسمة ونصيب» واستمراره له عدة شروط أهمها الحب والتفاهم والصبر والتضحية، فإذا لم تتوافر، لم يعد للارتباط فائدة، وباختصار شديد أنا تزوجت من سيدة خارج الوسط الفنى وأنجبنا «أميرة» و«زياد»، واستمر الزواج بيننا ١٣ عامًا وتم الانفصال بسبب عدم التوافق، وبعدها بفترة تزوجت «كريستين»، وهى أمريكية الجنسية ونعيش معًا متفاهمين، وهى السند الحقيقى.

تعرفت عليها أثناء عملى فى المسرح، وكانت مهتمة جدًا بالعروض المسرحية، وتقوم بتمويل فرقتى، وكانت تتقن اللغة العربية، وفى البداية جمعتنا صداقة قوية وكانت دائمًا تشجعنى للوصول إلى النجومية، حتى أصبح كل منا جزءًا مهما فى حياة الآخر، وبالفعل قررنا الزواج، والحمد لله نعيش حياة سعيدة، أما عن دورها فأنا مدين لها بما أنا عليه الآن، لقد فعلت معى الكثير ووقفت بجانبى كثيرا، وكانت سر نجاحى.

■ ما أصعب الفترات فى حياة سيد رجب؟

- منذ الطفولة وأنا أمر بفترات صعبة، وكل مرحلة فى حياتى لها موقف صعب لا يمكن نسيانه، فمنذ الصغر كنت أعانى من معاملة والدى لى، خاصة أنه كان صاحب شخصية صارمة قوية، وكنت دائمًا على خلاف فى الرأى معه، لكن عندما وصلت لمرحلة النضوج الفكرى أدركت تماما أن شدته كانت من باب الخوف علىّ. ولما وصلت لمرحلة الشباب كنت مهتما بالسياسة بجانب المسرح، بحكم حبى لوطنى، وانضممت لأكثر من حزب، ودخلت السجن مرتين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكانت المرة الأولى بسبب انتمائى لـ«اتحاد الشباب الديمقراطى»، والثانية ضمن حملة اعتقالات للمنتمين للتيار اليسارى، وتعرضت للتعذيب داخل السجن ومن وقتها قررت الابتعاد عن السياسة تمامًا. ومن أصعب المراحل أيضًا، أثناء تفكيرى فى ابنىّ «أميرة» و«زياد» لحظة انفصالى عن والدتهما، كنت خائفًا أن يبتعدا عنى أو أبتعد عنهما بسبب الظروف، لكن الحمد لله، هما أهم شىء فى حياتى، وحاليًا وبعد النجاحات التى حققتها وإشادة النقاد والجمهور، يكون الاستمرار فى النجاح والحفاظ عليه أكثر صعوبة فى الفترات الحياتية، فكل مرحلة لها صعوباتها.

■ بذكرك «أميرة» و«زياد».. كيف هى علاقتك بهما؟

- الحمد لله علاقتى بهما قوية، فابنتى «أميرة» تعتبر صديقتى، تخرجت فى كلية الإعلام، وتزوجت من الفنان الشاب محمد السعدنى، وربنا كرمنا بحفيدتى الوحيدة «هنا»، ومحمد السعدنى يعتبرنى والده ودائمًا يحرص على السماع لرأيى فى كل شىء، أما ابنى «زياد» فيدرس حاليًا فى السنة الأخيرة بكلية الإعلام، وعلاقتى به جيدة، لكن بحكم سنه فهو مثل أى شاب «عنيد» لكنى لم أبتعد عنه وسأظل معه حتى تصبح علاقته بى مثل أخته وأكثر، فلا أستطيع العيش دونهما أبدًا.

■ كيف تقضى وقت فراغك؟

- أنا إنسان «بيتوتى» أحب الهدوء بطبعى، وأقضى وقت فراغى فى المنزل مع زوجتى «كريستين» أو «كوكى» كما أحب أن أناديها، وأتصل بابنتى للجلوس مع حفيدتى «هنا»، عمرها ٣ سنوات، وأعتبرها أهم ركن فى حياتى، فعلا «أعز الولد ولد الولد». وأعشق القراءة فى كل مجالات الحياة، ولدىّ مكتبة تضم كتبا علمية وأدبية وفنية تساعدنى كثيرًا فى اكتساب الخبرات، وتمكننى من الحصول على أفكار جديدة، خاصة فى كتابة السيناريو.

■ هل تنوى إعادة تجربة كتابة السيناريو خاصة بعد نجاح فيلمك «الشوق»؟

- أسعى جاهدًا لذلك، لكن التمثيل يخطفنى من الكتابة، وبالمناسبة قصة فيلم «الشوق» جاءت بعد قراءة صديق عزيز لها، فأعجب بها وترجمها، وأرسلها لمجلة أمريكية، ووقتها إدارة المجلة تواصلت معى لطباعة الرواية ونشرها فى دار خاصة بهم، ففرحت جدًا لكن كنت آراها فيلمًا وليست رواية، وعرضتها على بعض أصدقائى المخرجين، وأرسلتها لمهرجان «روتندام كان»، وحصلت على تمويل من المهرجان والحمد لله خرج الفيلم للنور وحصلت على أكثر من جائزة على كتابته وعلى شخصيتى داخل العمل، التى رشحنى لها المخرج خالد الحجر.

■ ما السر وراء قلة أعمالك السينمائية؟

- لم أبتعد عن السينما، لكنى أحرص على اختيار أعمالى بدقة، ومؤخرًا رفضت بعض السيناريوهات لأنها أعمال ضعيفة، ومعروف عنى أننى لا أتردد لحظة فى المشاركة فى أى عمل سينمائى مكتوب بحرفية شديدة حتى لو الدور ضيف شرف، وعلى مدار مشوارى الفنى قدمت أعمالا سينمائية كثيرة، منها «إبراهيم الأبيض» الذى أعتبره محطة انطلاقتى الحقيقية و«الحرامى والعبيط» و«عبده موته» و«قلب الأسد» و«ولاد رزق»، وفى بداية ٢٠١٨ شاركت فى فيلم «طلق صناعى» الذى شارك فى مهرجان «دبى السينمائى الدولى».

■ ما الدور الذى لا تزال تبحث عنه؟

- لا أبحث عن شخصية معينة، وأتمنى تجسيد كل الشخصيات والطبقات من أول العامل البسيط حتى رئيس الجمهورية، لكنى عاشق لشخصية الرئيس الراحل أنور السادات وأتمنى تجسيدها فى عمل فنى.

