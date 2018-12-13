محافظ قنا ورئيسا جامعتي الأزهر وجنوب الوادي يفتتحون "رواق"

افتتح محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، وكل من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، حاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية هندسة الأزهر فرع قنا، بحضور الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور طارق سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور بركات حسانين عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.



وقال الهجان إن حاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف دعم المُبتكرين ورواد الأعمال، ونشر مفهوم العمل الحر في المحافظة وإقليم الصعيد من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل؛ بما يساهم في حل المشكلات المجتمعية في العديد من القطاعات، مؤكدا أن المحافظة تسعي لتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب لاسيما المتفوقين والموهوبين، لافتا إلى أنه يجري إنشاء مركز لرعاية الموهوبين بمدينة قنا الجديدة، بالإضافة إلى مدرسة للمتفوقين سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه، أثنى رئيس جامعة الأزهر على التجربة باعتبارها الأولى من نوعها بالجامعة وعقد اجتماعا مفتوحا مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية واستمع خلاله إلى المقترحات والأفكار التي من شانها المساهمة في نهضة وتطوير العملية التعليمية بالجامعة.



وبدوره، شدد رئيس جامعة جنوب الوادي على أهمية دعم المراكز الإبداعية ماديا وفنيا والعمل على نشرها.. داعيا شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بمثل تلك الأعمال إلى أن يكون لها دور في تبني الأفكار الوليدة بتلك المراكز التي قد ينعكس تطبيقها بالإيجاب على حل الكثير من مشكلات المجتمع في كافة المجالات.



فيما أوضح عميد كلية هندسة الأزهر أن معمل الابتكار وتصنيع النماذج الأولية بـ "رواق " يتضمن العديد من الأجهزة والمعدات الحديثة التي تساعد الطلاب على تنفيذ أفكارهم، مشيرا إلى أن الحاضنة تقوم باختيار أصحاب أفضل 5 أفكار سنوية لاستضافتهم داخل الحاضنة لمدة 9 شهور، وتقديم دعم مادي لكل فريق يصل إلى 150 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي؛ لتنفيذ المشروع الخاص بكل فريق.



وعلى هامش الزيارة، تفقد محافظ قنا ورئيسا جامعتي الأزهر وجنوب الوادي المبنى الجديد لكلية الدارسات الإسلامية في منطقة المساكن.