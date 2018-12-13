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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:58 م

الإسماعيلى يوّدع فييرا ويقترب من التعاقد مع جلال

الإسماعيلى يوّدع
أحمد أشرف
dostor.org/2434739

ودّع أعضاء الجهاز الفنى ومسئولو النادى الإسماعيلى، البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق، الذى استقال من منصبه بعد خروج «الدراويش» من البطولة العربية عقب الخسارة أمام الرجاء البيضاوى المغربى بركلات الترجيح.
وخاض مسئولو «الدراويش» شوطًا كبيرًا فى المفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفنى لأهلى طرابلس الليبى، لتولى تدريب الفريق خلفًا للبرازيلى. ونجح تامر النحاس، وكيل المدرب، فى تحويل وجهة «جلال»، فبعدما اقترب من تولى تدريب المصرى البورسعيدى، بعد الاتفاق مع عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى، أقنعه أحد مسئولى «الدراويش» الذى تربطه علاقة صداقة قوية به بتولى تدريب «برازيل مصر».
وما زالت المفاوضات مستمرة بين «جلال» والإدارة حول البنود المالية التى تعد عائقًا فى إتمام التعاقد، لكن ما يجعل فرصة الإسماعيلى قوية أن مفاوضاته مع المصرى توقفت بسبب إصرار «حلبية» على استمرار حسن نصر، مدرب الحراس، فى الجهاز الفنى، فى الوقت الذى يريد فيه «جلال» التعاقد مع مصطفى كمال، مدرب الحراس السابق فى مصر للمقاصة والزمالك والأهلى.
على جانب آخر، قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فسخ التعاقد مع النيجيرى أوكيكى أفولابى، مهاجم الفريق، ليرحل فى يناير، بسبب تواضع مستواه وفشله فى إثبات وجوده منذ انضمامه، ولم ينجح فى وضع اسمه ضمن التشكيل الأساسى.
ورفض مسئولو النادى الإسماعيلى حل الأزمة مع الحارس عصام الحضرى، وتم الاستقرار على بيع الحارس المخضرم فى حال تلقى الإدارة عرضًا ماديًا قويًا أو تجميده مع استمراره داخل الفريق.
ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة القطن الكاميرونى، مساء بعد غدٍ الأحد، فى ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

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