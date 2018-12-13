رئيس الزمالك يزور "الصحفيين" لإنهاء الخلافات

زار رئيس نادي الزمالك، نقابة الصحفيين، مساء الخميس، تأكيدًا لانتهاء خلافاته بين الصحفيين ورئيس النادي حول العضويات، وعقد لقاءً مغلقًا مع أعضاء مجلس النقابة.



كان عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أعلن أنه تم الاتفاق مع رئيس نادي الزمالك على حل مشكلة الصحفيين الأعضاء بنادي الزمالك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق ١١ ١٢ ٢٠١٨، وذلك إثر لقاء بين الجانبين تم بدعوة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور وفد من أعضاء مجلس النواب.



وأوضح سلامة أنه اجتمع ووفد من النواب ضم كلًا من الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، والنائب إيهاب الخولي، والنائب محمد الحسيني مع رئيس نادي الزمالك، حيث تم الاتفاق على تمكين الزملاء من ممارسة عضويتهم الكاملة بالنادي في إطار العلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين.