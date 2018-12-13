بعثة فريق جيما الإثيوبي تصل فجر غد لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تصل بعثة فريق جيما أبا جيفار، فجر غد الجمعة، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم أجرى اتصالا مع السفارة المصرية في إثيوبيا، للاستفسار عن موعد وصول بعثة فريق جيما أبا جيفار، وتأكد حصول بعثة فريق جيما على تأشيرات الدخول لمصر، وتم إنهاء الإجراءات في أقصى سرعة ممكنة، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الإثيوبي إلى القاهرة فجر غد.



وشهدت الساعات الماضية محاولات عديدة من جانب مسئولي النادي الأهلي للتواصل مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإثيوبي في ظل عدم وصول بعثة الفريق إلى فندق الإقامة في برج العرب حتى الآن، وعدم تواصلها مع الطاقم الإداري بالنادي، والذي كان قد وضع ترتيبات عديدة لاستقبال بعثة الفريق وتسهيل مهمتها، حيث تواصل مع شركة مصر للطيران والخطوط الإثيوبية، وأرسل سيارة وفقا لموعد الطائرة، تحسبا لوصول بعثة الفريق الإثيوبي في أي وقت.



وعلى جانب آخر، حرصت إدارة المباريات بالنادي الأهلي على تخصيص منفذ باستاد الإسكندرية لبيع تذاكر مباراة الأهلي أمام نظيره فريق جيما الإثيوبي التي تقام غدا الجمعة في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وجاء تخصيص منفذ باستاد الإسكندرية؛ تيسيرا على جماهير الأهلي الراغبة في حضور المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت الساعات الماضية طرح تذاكر المباراة عبر نظام الحجز الإلكتروني مع تخصيص منفذ لأعضاء النادي بمقر الجزيرة.