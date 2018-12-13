استعدادت مكثفة لـ"مستقبل وطن" لافتتاح مقره الجديد بالدقهلية

عقد أعضاء حزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، الخميس، اجتماعًا موسعًا برئاسة محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة، مع أمانات التنظيم والمهنيين والعضوية وهيئة المكتب وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، وذلك بمقر الحزب الجديد فى المحافظة، لمناقشة ترتيبات حفل الافتتاح، الاحد القادم، والذى سيقام في حضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب.



استعرض الاجتماع، اليوم، برئاسة أمين الحزب بالمحافظة، العضويات الجديدة والذين سيتم ضمهم خلال الفترة القادمة.



وأكد أمين الحزب بالدقهلية أن أمانة المهنيين ستقيم مؤتمر توظيفي على هامش الافتتاح بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ونيفين جامع مدير الجهاز وأيمن موسي مدير فرع الجهاز بالدقهلية.