القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
سياسي
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:51 م

استعدادت مكثفة لـ"مستقبل وطن" لافتتاح مقره الجديد بالدقهلية

استعدادت مكثفة لـمستقبل
محمد الشريف
dostor.org/2434733

عقد أعضاء حزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، الخميس، اجتماعًا موسعًا برئاسة محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة، مع أمانات التنظيم والمهنيين والعضوية وهيئة المكتب وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، وذلك بمقر الحزب الجديد فى المحافظة، لمناقشة ترتيبات حفل الافتتاح، الاحد القادم، والذى سيقام  في حضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب.

استعرض الاجتماع، اليوم، برئاسة أمين الحزب بالمحافظة، العضويات الجديدة والذين سيتم ضمهم خلال الفترة القادمة.

وأكد أمين الحزب بالدقهلية أن أمانة المهنيين ستقيم مؤتمر توظيفي على هامش الافتتاح بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة بالتعاون مع جهاز المشروعات  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ونيفين جامع مدير الجهاز وأيمن موسي مدير فرع الجهاز بالدقهلية.

استعدادت مكثفة لـ"مستقبل وطن" لافتتاح مقره الجديد بالدقهلية
استعدادت مكثفة لـ"مستقبل وطن" لافتتاح مقره الجديد بالدقهلية
استعدادت مكثفة لـ"مستقبل وطن" لافتتاح مقره الجديد بالدقهلية
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 3 شهر

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ 3 شهر

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 4 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

السفير السعودي بالقاهرة: علاقاتنا بمصر تشهد طفرة كبيرة

قوات الاحتلال تقتل مسنا فلسطينيا في رام الله

عائلة القذافي تطالب بتحقيق دولي في عملية قتله

رسميا.. مصر تتقدم بطلب لتنظيم الأمم الأفريقية 2019

ads
الأكثر قراءة

السجن 15 عامًا لمُسن اغتصب حفيدته لمدة عام

شاهد.. ماجدة زكي في أول ظهور لها بعد اختفاء عامين

ذاكرلك كلمتين.. أستراليا تمنع أطفال «الابتدائية» من حمل الهواتف المحمولة بالمدرسة

تعرف على المنافسين المحتملين لمحمد صلاح في دوري الأبطال

ألبومات الصور

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

نجم الساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما إبا جيفار الإثيوبي - بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي | تردد قناة الأهلي

الأكثر قراءة

السجن 15 عامًا لمُسن اغتصب حفيدته لمدة عام

شاهد.. ماجدة زكي في أول ظهور لها بعد اختفاء عامين

ذاكرلك كلمتين.. أستراليا تمنع أطفال «الابتدائية» من حمل الهواتف المحمولة بالمدرسة

تعرف على المنافسين المحتملين لمحمد صلاح في دوري الأبطال

كشكول

التعريف ببنك المعرفة وكشف الإنتحال العلمي في ندوة بطب بيطري المنوفية

بالصور.. ختام فعاليات برامج إعداد كوادر الجودة للتعليم الفني بـ 7 محافظات

ندوة بـ"الاقتصاد المنزلى" حول الإنترنت والإغتراب الأسرى

المعاهد الأزهرية تطلق حملة «ساعدوهم»

الإسكندرية الأزهرية تطلق المعرض السنوى لـ"الاقتصاد المنزلى"

الأمصار

في ختامها.. "الأمصار" ينشر وثائق مشاورات السلام اليمنية بالسويد

الحريري: السعودية ستدعمنا فور تشكيل الحكومة الجديدة

هنية من عزاء الشهيدين: نفتح صفحة جديدة مع المحتل بالدم والنار والبارود

بعد انتقاده ظلم الملالي.. معارض يموت جوعا داخل السجون الإيرانية

أبو الغيط: التدخلات الخارجية في سوريا أدت لتعقيد النزاع

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎