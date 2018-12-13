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اقتصاد
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:50 م

البنك الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر نموذج يحتذى به لبقية الدول الإفريقية

البنك الدولي: برنامج
أ.ش.أ
dostor.org/2434731

أكد مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية، ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، ومواصلة البنك مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر الذي يعتبر نموذجًا يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال.
وقال ديوب -خلال لقائه مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمقر الوزارة اليوم الخميس- إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية نتيجة الإصلاحات التي قامت بها مصر وساهم البنك في دعمها، مشيدا بالنجاح الذي حققه منتدى أفريقيا 2018 والذي عقد تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وبحث الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية على مستوى إفريقيا في ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي أن البنك حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة.
بدورها، أعربت وزيرة الاستثمار عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة، في مشروعات البنية الأساسية، في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.

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