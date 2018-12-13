السجن 15 عامًا لمُسن اغتصب حفيدته لمدة عام

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، وعضوية المستشارين رمضان غانم، ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر عزت خليل ومحمد أبو ستة، بمعاقبة المتهم "محمد.ر" 70 عامًا بالسجن المشدد 15 سنة مع الشغل، لاغتصابه حفيدته البالغة من العمر 10 سنوات، وإفقادها عذريتها، واستمر على ارتكاب جريمته لمدة عام كامل.



ترجع الواقعة، بقيام والدة الطفلة بتوجيه ابنتها بالطعام للمتهم، والذي استغل الفرصة وتعدى على الطفلة جنسيًا مستغلًا صغر سنها، واستمر على جريمته لمدة عام كامل، حتى اكتشفت الأم الكارثة بعد إصابة الطفلة بألم في المعدة، وتوجهت بها للطبيب الذي فضح الأمر.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بضبط المتهم، بعد اتهام والدة الطفلة له باغتصابها وإفقادها عذريتها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقد.