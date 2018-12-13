"إنجاز ذوى الاحتياجات الخاصة".. فعاليات بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية، محاضرة بالمكتبة العامة لقصر ثقافة بنها للأديب جمال شاكر، الذي تحدث عن القراءة بطريقة برايل للمكفوفين، كما تم مشاهدة فيلم تسجيلي يوضح بعض من إنجاز ذوي الاحتياجات الخاصة.



وبعنوان "محافظتي في ركاب التاريخ"، نظم بيت ثقافة سنديون محاضرة للدكتور أحمد نور الدين تحدث عن تاريخ نشأة محافظة القليوبية في 1527 باسم ولاية القليوبية وكانت تابعة لمحافظة الشرقية تحت أسم مديرية الشرقية وكانت الإقليم العاشر ضمن 42 إقليم فى العصر الفرعونى.



كما نظمت مكتبة كفر عبيان مسابقة في الرسم للأطفال، أعقبها معرض خاص بمشاركات الأطفال الفنية،



وفي مكتبة أكياد دجوى أقيمت ورشة إعادة تدوير تهدف إلى استغلال الخامات البيئية لإنتاج وسادة صغيرة وغطاء رأس، كما نظم نادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة الخانكة محاضرة بعنوان "استكشاف وإصلاح مشاكل الصوت في الكمبيوتر" للمدربة إيمان محمد، وعقد بيت ثقافة القلج محاضرة بنادي التكنولوجيا "أسباب تلف أجهزة الحاسب الآلي" للأستاذ أحمد علي شاكر، تحدث فيها عن أهم الأسباب التى تؤدى إلى تلف أجهزة الكمبيوتر ومن أهمها سوء الاستخدام مثل فصل التيار الكهربائي مباشرة على الأجهزة وعدم صيانتها بشكل دورى وأرتفاع درجة حرارة الأجهزة.



ونظّمت مكتبة أجهور الكبرى مسابقة في المعلومات العامة للأطفال رواد مكتبة الطفل، كما استمرت فعاليات ورشة "طباعة بسيطة باستخدام ألوان الباستيل" بقسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، وعلى جانب آخر نفذ نادي المرأة ورشة تدريب "تعليم التطريز".



ونفّذ في قصر ثقافة الطفل ورشة للعب بالألوان للأطفال أعقبها عرض لفيديو بروجيكتور من التراث العالمي. وبالتعاون مع مدرسة الشهيد جمعة خالد، نظمت مكتبة كفر طحلة ورشة حكي لكتاب "الشجرة الصغيرة" تأليف مصطفى نصر، كما نظمت مكتبة الطفل ببيت ثقافة الخانكة ورشة حكي لكتاب "العصافير الثلاثة" تأليف نجلاء محفوظ.