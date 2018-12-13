يسعى الدستور لايف أن يقدم خدمة جيدة للبث المباشر لاهم مباريات اليوم الجمعة 14-12-2018 تقام المباراة غدً الجمعة، على استاد برج العرب، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل مباراة الأهلي ومنافس الأثيوبي حصريًا على قناة، Al Ahly TV. بدلًا من موعدها التقليدي القديم على مدار العام الميلادي حيث تترقب جماهير الأهلي المصري في صمت موعد مباراة فريقها أمام جيما أبا جعيفر الإثيوبى، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 الدستور لايف.

بث مباشر وحصري مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي يوتيوب يلا شوت الجديد| Yallashoot كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وجيما Al Ahly

الدستور لايف وايوجه الاهلي نظيره جيما الإثيوبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرياض.

وتقل قناة الأهلي الخاصة بالفريق الأحمر المباراة يوم الجمعة 14-12-2018 وسط حضور جماهيري كبير الدستور لايف بعد موافقة من الجهات الأمنية بإقامة اللقاء هناك وطلب الأهلى حضور 30 ألف مُشجع.

بث مباشر وحصري مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي يوتيوب يلا شوت الجديد| Yallashoot كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وجيما Al Ahly

يبدأ الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي فى الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، الدستور لايف حيث يتواجد الإعلامى عمر ربيع ياسين وفى ضيافته نجما الأهلى السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفى الاستديو الرئيسى الإعلامى عبد الحميد حسن والضيوف شريف عبد المنعم وماهر همام وأسامة حسنى، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التى تتضمن لقاءات مع كل من الصحفى محمود صبرى وعصام شلتوت، الدستور لايف.

بث مباشر وحصري مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي يوتيوب يلا شوت الجديد| Yallashoot كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وجيما Al Ahly

الدستور لايف وأسند الكاف إدارة مباراة الذهاب بين الأهلى وبطل إثيوبيا إلى الدولى التونسى صادق السلمى الدستور لايف ويعاونه كل من الليبى عطية أمصاد والتونسى أيمن إسماعيل.

في ذات الإطار تم فتح باب الحجز الإلكترونى أمام الجماهير الأهلاوية لمشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم، الثلاثاء. وبدأ فتح باب الحجز الإلكترونى.

بث مباشر وحصري مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي يوتيوب يلا شوت الجديد| Yallashoot كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وجيما Al Ahly

الدستور لايف يقدم خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما إبا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا