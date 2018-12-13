القبض على 5 مشجعين لفريق آينتراخت فرانكفورت قبل مواجهة لاتسيو



أعلن شرطة مدينة روما الإيطالية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على خمسة مشجعين لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم بعدما اشتبكوا مع ضباط الشرطة قبل مواجهة فريقهم مع لاتسيو في الدوري الأوروبي.

وأفادت تقارير بأن مجموعة كبيرة من جماهير فرانكفورت توجهت إلى ملعب "أوليمبيكو" بدون السير في الطريق المعد من قبل السلطات، وألقت قنابل دخان ومفرقعات نارية على الشرطة، التي كانت تحاول منع الاحتكاك مع جماهير لاتسيو.

كانت أعمال الشغب بين الجماهير قد وقعت في مدينة فرانكفورت عندما التقى الفريقان أوائل شهر أكتوبر الماضي.

وضمن فريق فرانكفورت ولاتسيو بالفعل تأهلهما إلى الأدوار الاقصائية من المجموعة الثامنة.



