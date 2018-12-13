مؤتمر العلوم الإسلامية يوصي بتجديد الفكر وتصحيح المفاهيم المغلوطة

أوصى المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، الذي اختتم أعماله اليوم بتوجيه الباحثين في العلوم الإسلامية نحو تجديد الفكر الإسلامي وإبراز الفهم الصحيح للإسلام ومقاصده السامية في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الإفراط والتفريط، وتصحيح بعض المفاهيم والمصطلحات لإزالة ما علق بها من لبس عند بعض الناس.



كما أوصى المؤتمر - الذي عقد تحت عنوان "العلوم الإسلامية ودورها في ترسيخ القيم المجتمعية"، والذي استمر يومين - بتسليط الضوء على المعاني الإنسانية والقيم المجتمعية التي رسخها الدين الإسلامي الحنيف، والإفادة من تراث الأمة العلمي والثقافي والحضاري في جميع العلوم والمعارف.



وأشار المؤتمر إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية وعلومها وبيان دورها في وحدة الأمة، فضلا عن ضرورة الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في تداول البحوث والدراسات الإسلامية للاطلاع عليها والعمل بتوصياتها، وكذلك حاجة المجتمعات الإسلامية إلى العلوم الإسلامية في إبراز التعددية وقبول الآخر.

وأكد المؤتمر ضرورة إبراز دور العقيدة الإسلامية وتشريعاتها في غرس القيم الأخلاقية وضبط السلوك والعمل على تعريف الشباب والنشء بحقائق الإسلام ومقاصد تشريعاته، ومنهجه الوسطي المعتدل وسماحته.