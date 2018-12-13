ساندرا سمير ولميس الحسيني تتأهلان لربع نهائي بطولة مصر الدولية للتنس

تأهلت اللاعبتان المصريتان ساندرا سمير ولميس الحسيني إلى الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية للتنس، والمقامة حاليا بالقاهرة، ويبلغ مجموع جوائزها 15 ألف دولار.

وفازت ساندرا سمير اليوم على مواطنتها ميرنا رفعت بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6 - 2 و6 - 1)، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.

وفي إطار منافسات الدور ذاته، تغلبت لميس الحسيني على اللاعبة الكندية ماريا باتراسكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة (3 - 6 و7 - 5 و6 - 4).