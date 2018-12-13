الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:22 م
ساندرا سمير ولميس الحسيني تتأهلان لربع نهائي بطولة مصر الدولية للتنس
أ.ش.أ
dostor.org/2434711
تأهلت اللاعبتان المصريتان ساندرا سمير ولميس الحسيني إلى الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية للتنس، والمقامة حاليا بالقاهرة، ويبلغ مجموع جوائزها 15 ألف دولار.
وفازت ساندرا سمير اليوم على مواطنتها ميرنا رفعت بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6 - 2 و6 - 1)، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.
وفي إطار منافسات الدور ذاته، تغلبت لميس الحسيني على اللاعبة الكندية ماريا باتراسكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة (3 - 6 و7 - 5 و6 - 4).