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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:06 م

حبس حارس كنيسة بالمنيا بتهمة قتل مقاول ونجله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2434683

أمر المستشار أحمد الفولى المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بحبس "ربيع. م. خ" أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل كل من عماد كمال صادق 49 سنة، ونجله ديفيد 21 سنة، لخلافات بينهم أثناء حراسته لكنيسة نهضة القداسة الإنجيلية بمدينة المنيا، كما صرحت النيابة العامة بدفن جثتي المجني عليهما عقب الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي. 

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، اخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية، بمقتل كل من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ونجله ديفيد عماد (٢١ سنة)، أثناء قيامهما برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا على يد حارس الكنيسة ويدعى ربيع. م. خ أمين شرطة والذى قام بإطلاق النار عليهما فقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا.

وفى سياق متصل؛ شيع المئات من أبناء مدينة المنيا جثة القتيلين وسط اجراءات أمنية مشددة.

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