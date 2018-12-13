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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:26 م

أمم افريقيا 2019: الاتحاد المصري يتقدم رسميا بطلب الاستضافة (الاتحاد)

أمم افريقيا 2019:
وكالات
dostor.org/2434679

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس أنه تقدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية المقررة اقامتها في شهر يونيو بعد ان تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها.
ورغم إعلان الاتحاد المصري تقدمه بطلب الاستضافة رسميا في بيان على موقعه الالكتروني، إلا أن رئيسه هاني أبو ريدة أكد في تصريحات صحفية في شرم الشيخ "ان الملف الذي سيتم التقدم به لطلب تنظيم امم افريقيا 2019 رسميا ينتظر الحصول على تعهد الحكومة المصرية بالتنظيم قبل إرساله الى الاتحاد الافريقي".
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري مجدي عبد الغني: "أرسلنا خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذا لا يعني فوزنا بتنظيم البطولة بشكل رسمي، لكننا سننتظر الإعلان الرسمي من الاتحاد الإفريقي.

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