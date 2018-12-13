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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:20 م

السفير السعودي بالقاهرة: علاقاتنا بمصر تشهد طفرة كبيرة

السفير أسامة بن أحمد
السفير أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة
أ.ش.أ
dostor.org/2434671

أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية شهدت طفرة كبيرة في مختلف مجالات التعاون في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السفير السعودي بالقاهرة في بيان أصدرته السفارة، الخميس، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحُكم في المملكة إن التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية يشهد مستوى غير مسبوق في كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

أضاف: "أجدد ومنسوبي بعثة المملكة الدبلوماسية في جمهورية مصر العربية الولاء والطاعة لقائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي قاد البلاد برؤية تنموية شاملة، تجسدت في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي حققت نقلة نوعية في كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية".

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