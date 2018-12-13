"الشباب" الصومالية تعدم 3 أشخاص جنوبي البلاد

أعدمت حركة الشباب الصومالية المتطرفة 3 أشخاص، اتهمت اثنين منهم بالعمل لصالح الجيش الصومالي، أمام حشد في قرية مبارك جنوبي الصومال.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية، اليوم الخميس، أن الرجل الثالث الذي أعدم كان من شيوخ العشائر الذين شاركوا في اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2016.

ويسيطر مسلحو حركة الشباب المتطرفة على الكثير من الأراضي الريفية وسط وجنوب الصومال، وينفذون بين الحين والآخر عمليات إعدام بحق أشخاص يتهمونهم بالتجسس لصالح الحكومة الصومالية ووكالات الاستخبارات الأجنبية.