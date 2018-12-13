صربيا تحذر من تهديد السلام في منطقة البلقان

حذرت صربيا اليوم من أن تشكيل جيش نظامي في كوسوفو سيهدد السلام في منطقة البلقان.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن تصاعد التوترات في البلقان يأتي قبل يوم واحد من تصديق برلمان كوسوفو على تشكيل جيش نظامي للبلاد.

ومن المتوقع أن يمرر برلمان كوسوفو غدًاقانونًا يقضي بتحويل 4000 آلاف عنصر من القوات الأمنية إلى جيش يحمل أسلحة خفيفة.

ووصف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش قرار كوسوفو، بأنه "إجراء استفزازي جديد من جانب واحد" يثير مخاوف صربيا بشأن مستقبل الصرب في كوسوفو.