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اقتصاد
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:56 م

بورصة دبى ترتفع بدعم العقارات وصعود مصر ومعظم أسواق الخليج

بورصة دبى ترتفع بدعم
وكالات
dostor.org/2434644

ارتفعت بورصة دبي اليوم الخميس، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بفضل الإقبال على شراء الأسهم العقارية التي هبطت قيمتها في عمليات تصيد للصفقات الرابحة، في حين صعدت السوق المصرية لليوم الرابع على التوالي.
وزاد مؤشر سوق دبي واحدا في المئة، مع صعود سهم إعمار للتطوير7.6 في المئة، وارتفع سهما الاتحاد العقارية ودبي للاستثمار 7.4 و2.3 في المئة على الترتيب، بعدما تم تداولهما عند أدنى مستوياتهما في سنوات.
وبخلاف الأسهم العقارية، قفز سهم دي.بي.إكس انترتينمنت للمتنزهات الترفيهية 10.4 في المئة، محققا أكبر مكاسبه منذ مارس 2016.
ولا توجد علامات واضحة على تعاف في سوق العقارات الضعيفة في دبي، لكن التقييمات المنخفضة تشجع بعض المستثمرين على العودة لشراء الأسهم. وكان حجم التداول في الإمارة اليوم هو الأعلى من نوعه منذ أوائل سبتمبر.
ودعمت الأسهم العقارية أيضا المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليصعد 1.1 في المئة، مع ارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 5.7 في المئة.
وزاد سهم جلوبال تليكوم 4.4 في المئة، بعدما قالت البورصة المصرية إن صندوق مون كابيتال بارتنرز ماستر استحوذ على 34.4 مليون سهم في الشركة مقابل 109.9 مليون جنيه مصري (6.15 مليون دولار).
وقفز السهم 6.9 في المئة أمس الأربعاء حينما أعلنت البورصة عن تنفيذ صفقة بالحجم الكبير على السهم دون أن تذكر اسم المشتري.
وأغلق سهم السويدي اليكتريك منخفضا 1.2 في المئة. وكان السهم قفز 6.5 في المئة في النصف ساعة الأخيرة من الجلسة السابقة، بعد أن قدمت الشركة تفاصيل عن صفقة للمشاركة في بناء سد في تنزانيا.
وزاد مؤشر السوق السعودية 0.3 في المئة، مع صعود سهم جبل عمر للتطوير العقاري 2.6 في المئة، بينما ارتفع سهم الاتصالات السعودية اثنين في المئة.
وصعد سهم دلة للخدمات الصحية القابضة 4.4 في المئة، بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، واقترح توزيعات أرباح نقدية للنصف الأول من العام بواقع 1.5 ريال للسهم.
وقفز سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني 9.9 في المئة، بعدما وافق المساهمون على إصدار حقوق بقيمة 200 مليون ريال. وقفز سهم أمانة للتأمين التعاوني أيضا 9.9 في المئة، بعدما دعت الشركة لعقد اجتماع لمجلس إدارتها في 25 ديسمبر للموافقة على إصدار حقوق بقيمة 100 مليون دولار.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة، مع صعود سهم الدار العقارية 5.2 في المئة.
وقفز سهم دانة غاز 8.4 في المئة، بعدما قالت شركة الطاقة إن إنتاجها بلغ 70 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي، ارتفاعا من 62 ألفا و250 برميل يوميا في التسعة أشهر الأولى من 2018. وتخطط الشركة للاستثمار في زيادات جديدة للإنتاج.
وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.2 في المئة، لينهي موجة خسائر استمرت ثلاثة أيام. وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، 0.8 في المئة، بينما زاد سهم صناعات قطر واحدا في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
- السعودية.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 7914 نقطة.
- دبي.. ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 2599 نقطة.
- أبوظبي.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 4862 نقطة.
- قطر.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 10456 نقطة.
- مصر.. ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 12997 نقطة.
- الكويت.. استقر المؤشر عند 5388 نقطة.
- البحرين.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 1319 نقطة.
- سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 4448 نقطة.

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