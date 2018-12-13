القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
تقارير ومتابعات
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:53 م

6 حقائق لا تعرفها عن الجمعية الإسلامية في ألمانيا

6 حقائق لا تعرفها
دعاء راجح
dostor.org/2434640

وسط لحظات من القلق تعيشها الحكومة الألمانية من تأثير جماعة الإخوان الإرهابية على ألمانيا، أشارت السلطات إلى أنه يمكن أن يصل تأثير جماعة الإخوان الإرهابية إلى المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.

وفي أعقاب الحديث عن الجمعة الإسلامية في كولونيا، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها:
1- تقام الجمعية في المبنى المقام في إيرينفيلد الكولوني.
2- يأتي شكل الجمعية على شكل عمود ضخم من الفولاذ والخرسانة، وبجانبه تنتشر الألواح الخشبية والقطع الزجاجية.
3- تم اختيار مكان لجمعية الإسلامية في ألمانيا، من قبل الاتحاد الإسلامي- التركي، باعتبار أن غالبية قاطني الحي من المسلمين.
4- تضم الجمعية الإسلامية قاعات للصلاة ومكتبة متخصصة ومكاتب وسوقًا.
5- تهدف الجمعية لتلاقي من المسلمين وغير المسلمين من أجل تبادل ثقافي أكثر فاعلية بين الأشخاص المنحدرين من أصول ألمانية وبين المنحدرين من أصول مهاجرة.
6- تعتمد على إقامة الشعائر الدينية والدورات القرآنية، وسيكون مسجد كولونيا مركزًا للخدمات الاجتماعية الأخرى كدورات العناية بالمسنين والاستشارات الأسرية، والتعليم، وصولًا تقديم النصائح الاجتماعية عن طريق مركز هاتفي، وهذا ما سيجعل الخدمات الدينية والاجتماعية مكملة لبعضها البعض في المسجد، الذي يتوقع أن يكون مركزًا للمسلمين في كل أنحاء ألمانيا.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد

منذ أقل من شهر

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع

منذ أقل من شهر

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»

منذ أقل من شهر

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس

منذ شهر

"الدستور" تتحدث مع جيرانه.. هنا عاش البطل ساطع النعمانى

منذ أقل من شهرين

بعد إعلانه الاعتزال..7 معلومات عن الإرهابي يوسف القرضاوي

الآن

"الرى": نواجه تحديات صعبة في مجال إدارة المياه

"الإحصاء": 1.5 مليار دولار واردات المصريين من السيارات

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من المشروعات بالعاصمة الإدارية

تأكيدا لانفراد "الدستور".. اعتماد التشكيل الجديد لمجلس القابضة للنقل البحرى

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. ماجدة زكي في أول ظهور لها بعد اختفاء عامين

تعرف على المنافسين المحتملين لمحمد صلاح في دوري الأبطال

"كان مهددًا بشلل الأطفال".. 10 حقائق عن صفقة الأهلى الجديدة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

ألبومات الصور

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

شاهد.. ماجدة زكي في أول ظهور لها بعد اختفاء عامين

تعرف على المنافسين المحتملين لمحمد صلاح في دوري الأبطال

"كان مهددًا بشلل الأطفال".. 10 حقائق عن صفقة الأهلى الجديدة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

كشكول

فوز 3 كليات في مسابقة أفضل مبادرة مجتمعية بجامعة المنيا

المستشار طه السعيد يحاضر ثاني ندوات التنمية السياسية بجامعة المنيا

سفراء الأزهر تدشن دورة لـ"تنمية مهارات جوجل" باللغة العربية

جامعة عين شمس تشهد المؤتمر السابع لجراحي تجميل العيون

ننشر تفاصيل اجتماع مدارس 30 يونيو بمشاركة 10 مديريات بالقليوبية

الأمصار

هنية من عزاء الشهيدين: نفتح صفحة جديدة مع المحتل بالدم والنار والبارود

بعد انتقاده ظلم الملالي.. معارض يموت جوعا داخل السجون الإيرانية

أبو الغيط: التدخلات الخارجية في سوريا أدت لتعقيد النزاع

ترامب يتخلى عن محاميه مجددا: لم أطلب منه خرق القانون

تعرف على سبب تهديد وزير إسرائيلي لنتنياهو بالاستقاله

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎