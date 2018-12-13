6 حقائق لا تعرفها عن الجمعية الإسلامية في ألمانيا

وسط لحظات من القلق تعيشها الحكومة الألمانية من تأثير جماعة الإخوان الإرهابية على ألمانيا، أشارت السلطات إلى أنه يمكن أن يصل تأثير جماعة الإخوان الإرهابية إلى المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.



وفي أعقاب الحديث عن الجمعة الإسلامية في كولونيا، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها:

1- تقام الجمعية في المبنى المقام في إيرينفيلد الكولوني.

2- يأتي شكل الجمعية على شكل عمود ضخم من الفولاذ والخرسانة، وبجانبه تنتشر الألواح الخشبية والقطع الزجاجية.

3- تم اختيار مكان لجمعية الإسلامية في ألمانيا، من قبل الاتحاد الإسلامي- التركي، باعتبار أن غالبية قاطني الحي من المسلمين.

4- تضم الجمعية الإسلامية قاعات للصلاة ومكتبة متخصصة ومكاتب وسوقًا.

5- تهدف الجمعية لتلاقي من المسلمين وغير المسلمين من أجل تبادل ثقافي أكثر فاعلية بين الأشخاص المنحدرين من أصول ألمانية وبين المنحدرين من أصول مهاجرة.

6- تعتمد على إقامة الشعائر الدينية والدورات القرآنية، وسيكون مسجد كولونيا مركزًا للخدمات الاجتماعية الأخرى كدورات العناية بالمسنين والاستشارات الأسرية، والتعليم، وصولًا تقديم النصائح الاجتماعية عن طريق مركز هاتفي، وهذا ما سيجعل الخدمات الدينية والاجتماعية مكملة لبعضها البعض في المسجد، الذي يتوقع أن يكون مركزًا للمسلمين في كل أنحاء ألمانيا.

