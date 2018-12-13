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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:44 م

تعرف على تفاصيل برنامج سامح حسين الجديد "الدور على مين؟"

تعرف على تفاصيل برنامج
محمد مجدي
dostor.org/2434630

ينطلق البرنامج الجديد "الدور على مين ؟"، وهو النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الأكثر مشاهدة في بريطانيا "Whose Line Is It Anyway"، الذي يقدّم بـ 11 نسخة حول العالم، على قناة "TeN" أسبوعيًا بدءًا من السبت 15 ديسمبر المقبل الساعة 10 مساء، من تقديم النجم سامح حسين مع مجموعة من المواهب والنجوم الشباب.

"الدور على مين؟" عبارة عن مجموعة من اللاعبين هم بالأساس ممثلين يتنافسون في مجموعة من الألعاب، التي تعتمد على الخيال والارتجال، من خلال تلك الألعاب والمواقف المفاجئة، وغير المنطقية، التي يضعها أمامهم النجم سامح حسين، ليجسدوها في مواقف تمثيلية وغنائية، ومن خلال كل لعبة، تنفجر الكوميديا المعتمدة على المواقف الارتجالية أمام الجمهور في الإستديو، وفي كل حلقة من حلقات البرنامج، سيكون الجمهور على موعدٍ مع 4 لاعبين مع مواقف كوميدية جديدة.

البرنامج يأتي من خلال اتفاقية وقعت بين قناة "TeN" وشركة جلوبال برودكشن، لإنتاج مشترك للنسخة العربي الوحيدة من البرنامج رقم 1 في المحتوى الكوميدي الترفيهي في بريطانيا، "Whose Line Is It Anyway"، بترخيص من شركة "هات ترايك إنترناشيونال" الإنجليزية، صاحبة الاسم التجاري، وهو البرنامج الذي استطاع أن يحتفظ بصدارة التقييم لعشر سنوات متصلة، كأقوى برنامج كوميدي ساخر يعرض في أغلب القنوات المحلية، إذ حقق أكثر من 16 مليون مشاهدة.

وقّع الاتفاقية الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة "TeN"، والإعلامي عمرو عبدالحميد، مدير عام القناة، لبدء عرض النسخة العربية من البرنامج تحت عنوان "الدور ع مين؟" لتكون مصر الدولة رقم 10، التي تعرض نفس "فورمات" البرنامج بعد المملكة المتحدة 1988، الدنمارك 1997، الولايات المتحدة 2001، هولندا 2004، ألمانيا 2005، البرازيل 2008، فنلندا 2010، وفي مصر والشرق الأوسط حصريًا 2018.

وتأتي الاتفاقية، خلال مرحلة يشهد فيها القطاع الإعلامي في العالم تغيرات كبيرة يزداد فيها الطلب على المحتوى الجديد والحصري عبر مختلف المنصات، خاصة المحتوى الترفيهي الكوميدي، والذي يناسب جميع الفئات العمرية، حيث تعتبر الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز تقديم محتوى ترفيهي كوميدي لخدمة المشاهد في مصر والعالم العربي.

البرنامج البريطاني نجح في تحقيق هدفه من إنشاء كوميديا جماعية ناجحة تفوق من خلالها على علامات تجارية منافسة أنشئت قبله، حيث أصبح أول برنامج صيفي يصل إلى قاعدة جماهيرية تصل إلى حوالي 8.5 مليون مشاهد، كما نجح في نيل رضاء المشاهدين بنسبة 8.6 من 10، وبنسبة مشاهدة شبه متساوية بين الجنسين 45 % من الرجال و55% من السيدات.

327 حلقة هي عمر أفضل برنامج تلفزيوني في بريطانيا، "Whose Line Is It Anyway" حيث استطاع أن يكون علامة تجارية مميزة، فقد حقق البرنامج طفرة في برامج الكوميدية الحيوية، منذ بداية البرنامج في 5 أغسطس 1998، في شبكة "abc" أكبر القنوات الفضائية البريطانية، والذي كان لها حق امتياز بث البرنامج مثل قناة "bbc"، وكذلك "abc family".

برنامج "Whose Line Is It Anyway" أكثر برنامج يتم إعادة حلقاته، حيث يعاد بثه بشكل قوي في قناة abc، وقناة cw، كما أنه حصل على جائزة أفضل أداء في قناة abc للأسرة، وأفضل برنامج كوميدي ساخر يعرض في وقت الذروة على قناة abc أيضًا.

وعقدت القناة والشركة مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق بحضور سامح حسين ونجوم البرنامج ومسؤولي القناة والشركة للإعلان عن التفاصيل.

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