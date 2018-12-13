السعودية ترحب بنتائج مشاورات السويد بشأن اليمن.. وتشيد بالتحالف العربي

أكد الأمير خالد بن سلمان السفير السعودي لدى واشنطن، على ترحيب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد بشأن اليمن، مشيدا بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق.



واكد بن سلمان في تصريحات له عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو استعادة الشعب اليمني سيادته واستقلاله، وستساهم في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية الى الشعب اليمني.



وأضاف: "وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن".



وأشار السفير السعودي إلى أن تحالف دعم الشرعية تشكل لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة الإنسانية التي بدأتها ميليشيا الحوثي بدعم وتوجيه من إيران والتحالف ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف.



وشدد بن سلمان على أن "المملكة والإمارات هما أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للإستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة اخواننا في اليمن عبر عدة مبادرات وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين واعادة اعمار اليمن".



وأكد السفير السعودي أن اتفاق اليوم يشكل خطوة كبيرة نحو اعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية.

