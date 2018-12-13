مسئول سوداني: شرق أفريقيا يشهد تحولات نأمل أن تنعكس على الإقليم

قال نائب رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني الفريق أول عصام الدين المبارك، إن إقليم شرق أفريقيا يشهد العديد من التحولات والتحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي نأمل أن تنعكس أمنًا وسلامًا على الإقليم عبر استجابتهم لمختلف المشاكل والتحديات.



وأضاف المبارك - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الخبراء لقوات شرق أفريقيا المعروفة (إيساف) التي انطلقت، الخميس، بالخرطوم وتستمر 3 أيام - أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي فرضته ضرورة حل المشاكل داخل البيت الأفريقي عند حدوث كوارث في المنطقة.



وأشار إلى أن قوات شرق أفريقيا هي الأولى بين الآليات الإقليمية في الاتحاد الأفريقي، ودعا الخبراء لبذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذه المكانة، وذلك عبر إدامة هذه القوة بوضع سياسات مرنة وبرامج ثابتة، وأهمية الاعتماد على الأصول الموجودة من مساهمات ودعم، بالإضافة إلى توزيع الفرص التدريبية بين الدول الأعضاء.



وأشاد المبارك، بجهود الاتحاد الأفريقي وأصدقاء إيساف والشركاء لدعمهم المتواصل لتلك القوات، مطالبا الخبراء ببذل قصارى جهدهم خلال اجتماعاتهم؛ للتوصل إلى توصيات تساعد في رفع قدرات قوات شرق أفريقيا بمكوناتها المختلفة، وأن يأخذوا في اعتبارهم المتغيرات الدولية، خاصة ما يتعلق بالدعم المادي والتقني.