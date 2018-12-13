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اقتصاد
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:32 م

سحر نصر تبحث مع مدير اليونيدو دعم مشروعات البنية الأساسية

سحر نصر تبحث مع مدير
حسن كامل
dostor.org/2434621

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بمدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، لي يونج، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة "اليونيدو"، خاصة فى المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة، مما يساهم فى تحقيق التنمية في مصر، وعلى رأسها البنية الاساسية، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن القيادة السياسية تضع أولوية لتطوير البنية الاساسية فى مصر نظرا لدورها فى جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشادت الوزيرة بالتعاون مع "اليونيدو"، خاصة مع محفظة الاستثمارات الجديدة، معربة عن تطلعها لتوسيع التعاون مع "اليونيدو" فيما يخص ترويج الاستثمار مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة في صعيد مصر، حيث تعاني من أعلى معدلات الفقر والبطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى، مشيرة إلى ضرورة تقديم مزيد من الدعم في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأكد مدير عام منظمة اليونيدو، دعم المنظمة لجهود مصر لتحقيق التنمية وتشجيع وتعزيز التصنيع الشامل، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والتشريعات التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال.
وأشاد بمنتدى افريقيا 2018 والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من8 إلى 9 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أن المنظمة حريصة على دعم عملية التنمية الصناعية في قارة افريقيا بشكل مباشر والمساهمة فى تحقيق تنمية شاملة، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

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