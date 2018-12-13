السودان: تحذيرات من تعطيل مناقشة قضايا المنطقتين في مفاوضات أديس

طالب دانيال كودي أنجلو، رئيس حزب الحركة الشعبية تيار السلام، الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بالشروع في مناقشة القضايا التي حوتها خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن خلط قضايا المنطقتين بالقضايا السياسية الأخرى يضر بسير عملية المفاوضات التي تجري باديس أبابا.



ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن "انجلو"، أنهم قاموا بتقديم مقترح للآلية الأفريقية بشأن القضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين بولاية جنوب كردفان.



وبَين أن التداخل الذي حدث في بداية الجولة من قبل نداء السودان والحركات المسلحة يعطل عمليات السلام وإيصال المعينات الإنسانية للمواطنين بمناطق سيطرة الحركة.



وكانت الوساطة الأفريقية أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعليق اللقاءات التشاورية التي دعت لها الأطراف السودانية الخمسة الموقعة على خارطة الطريق، بعد أيام من المشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وبحسب شبكة الشروق السودانية، فقد لفتت الوساطة الأفريقية إلى أن الوفد الحكومي المفاوض، أكد أن هناك جولة أخرى مرتقبة دون أن يحدد موعدها.

