الخارجية العراقية تؤكد أهمية مشاركة الدنمارك في إعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، أهمية مشاركة الدنمارك في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.



ذكرت الخارجية العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن ذلك جاء خلال لقاء الحكيم مع نظيره الدنماركي اندريس سامولسين في بغداد، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها من أجل تطويرها في المجالات كافة.



وأكد الحكيم - خلال اللقاء - اهتمام بلاده بالعلاقات مع الدنمارك وضرورة تطويرها، مشيدا بالدور المهم والحيوي الذي لعبه الدنمارك في دعم العراق لمواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية من خلال التحالف الدولي، وكذلك الدعم المتميز في المجال الإنساني، معربا عن أمله بأن يكون الدنمارك من الدول المشاركة بفعالية في إعادة إعمار المناطق المحررة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



من جانبه، أكد سامولسين دعم بلاده الكامل للعراق وحكومته بما يضمن وحدته وأمنه وسيادته، معربًا عن تهنئته لنظيره العراقي وأمله بمزيد من التطور والازدهار للعراق في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.