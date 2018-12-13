97 ألف نازح في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، إن ليبيا شهدت عدة موجات من النزاع المسلح والنزوح منذ عام 2011، مضيفةً أنَّ 97 ألف نازح بحاجة إلى مساعدات إنسانية.



وأضافت أورسولا، بحسب ما أوردت صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم، أنها قامت بزيارة إلى مخيم الفلاح للنازحين في طرابلس.



ولفتت إلى أنه على مدار 7 سنوات عاشت العائلات في مخيم الفلاح في ملاجئ ضيقة وأساسية، إذ عاد بعض النازحين إلى ديارهم ولكن لا تزال هناك مخاوف بشأن الظروف التي يعودون إليها.