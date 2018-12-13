رئيس وزراء كوريا الجنوبية يقوم بجولة مغاربية

يقوم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، لي ناك - يون، بجولة خارجية تشمل كلا من الجزائر وتونس والمغرب خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري.



وذكر مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس - أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري جنوبي بجولة إلى دول المغرب العربي، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي المرتقبة إلى الجزائر وتونس تعتبر الأولى من نوعها، ففي عام 2004 زار رئيس الوزراء آنذاك جونغ هونغ-وون المغرب.



ومن المقرر أن يستخدم رئيس الوزراء طائرة رئاسية للقيام بجولته الخارجية، كما تركز جولة رئيس الوزراء على دعم الشركات الكورية الجنوبية لكي تدخل إلى الأسواق المحلية المغاربية.



وستعقد منتديات أعمال بمشاركة الشركات الخاصة والعامة والمنظمات الاقتصادية الكورية الجنوبية خلال زيارات رئيس الوزراء إلى الجزائر (16-18 ديسمبر)، وتونس (18-20 ديسمبر)، والمغرب (20 - 22 ديسمبر)، كما ستعقد اجتماعات بمشاركة الجاليات الكورية ورؤساء مكاتب الشركات.



وسيناقش رئيس الوزراء لي مع نظيره الجزائري سبل تعزيز علاقة "الشراكة الاستراتيجية" التي توصل إليها البلدان بمناسبة زيارة الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك نو مو-هيون إلى الجزائر في مارس 2016، ومشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع البناء والبنية التحتية في الجزائر.



وخلال لقائه مع نظيره التونسي، سيناقش سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومراجعة مشاريع التعاون التنموي مثل مشرع بناء نظام معلومات الأراضي ومشروع بناء نظام المشتريات الإلكترونية.



في زيارته إلى المغرب، سيجتمع مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني، حيث سيدعوه إلى دعم الشركات الكورية الجنوبية لكي تشارك في المشاريع الوطنية الكبيرة الحجم في المغرب، وسيناقش معه سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والمغرب وإفريقيا.



وكان رئيس الوزراء المغربي العثماني قد زار كوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي، ملبيا دعوة من رئيس الوزراء لي.