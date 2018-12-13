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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:19 م

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب مكافحة الإرهاب

الفريق محمد فريد،
الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة
أ ش أ
dostor.org/2434606

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لتدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، التي تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة للدول المشاركة، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية ضمن المجموعة الأولي للتدريب.

وأشار قائد المنطقة الشمالية العسكرية - في كلمة استهلها بالترحيب بضيوف مصر من الأخوة الأفارقة - إلى قدرة المنطقة الشمالية على احتضان مثل هذه التدريبات التي من شأنها أن تصقل مهارات الدول المشاركة، وتضيف مزيدًا من التقارب بين الاشقاء في القارة الأفريقية.

واستمع الفريق محمد فريد إلى شرح تفصيلي للفكرة التعبوية والتوجية الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة البيان، والذي تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع والمشاة الميكانيكي والمهندسين والقوات الخاصة، ثم دفع عناصر التأمين الطبي والاداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

وكانت المراحل السابقة للتدريب قد تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي والتحضير والتنظيم لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة التي بدأت بالتعارف والدمج بين القوات المشاركة في التدريب من دول تجمع الساحل والصحراء، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات الفردية والتكتيكية بالذخيرة الحية.

نقل الفريد محمد فريد، في نهاية المرحلة، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة، معربا عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في تدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأولى، كما قام بتكريم عدد من ضباط الدول المشاركة في التدريب.

وتولي مصر اهتمامًا كبيرًا بدول الساحل والصحراء، حيث شهدت مدينة شرم الشيخ الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء عام 2016، كما تم إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء على أرض مصر في فترة وجيزة، وتم تزويده بكافة التجيهزات التكنولوجية.

حضر مراحل التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسي المعاهد العسكرية.

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