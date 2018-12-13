غدًا.. الجزائر تشارك في اجتماع أفريقي بسيراليون

يشارك وزير الشئون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل غدًا الجمعة، وبعد غد السبت، في الاجتماع الوزاري للجنة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد بسيراليون.



وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الاجتماع سيخصص لمناقشة مسار الإصلاح الجاري بمنظمة الأمم المتحدة، كما سيعكف على إعداد استراتيجية الاتحاد الأفريقي من أجل ترقية المطالب الشرعية لإفريقيا لتكون ممثلة بشكل عادل ومنصف على مستوى مجلس الأمن، وتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة.



يذكر أن موقف الاتحاد الأفريقي يرتكز على إجماع (ايزولويني) وإعلان (سرت) اللذين ينصان على منح إفريقيا مقعدين دائمين وحق الفيتو ومقعدين غير دائمين إضافيين.