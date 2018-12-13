5 تلاميذ يتنمرون بزميلهم.. وإدارة المدرسة لوالده: "خليه يضربهم"

حرّر ولي أمر «حسن.أ.ح»، الطالب في الصف الثالث الابتدائي، الخميس، محضرًا بمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية يحمل رقم 124542018 إدارى طلخا، يتهم فيه 5 من زملائه بمدرسة المنصورة كولدج وإدارة المدرسة بالإهمال؛ لتعرض نجله لواقعة تنمّر 3 مرات وإصابته بكدمات متفرقة في الجسد.



تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد قيام أ.ح ولي أمر الطفل بالصف الثالث الابتدائي بتحرير محضر يتهم فيه إدارة مدرسة المنصورة كولدج بالإهمال والتسيّب وعدم التمكن من حماية نجله من تنمّر زملائه به أثناء استقلاله حافلة المدرسة.



وقال والد الطفل إن نجله تعرّض لواقعة تنمّر 3 مرات، لافتًا إلى أنه استخدم كل الأساليب الحكيمة لاحتواء الأزمة على رأسها تقديم شكوى لإدارة المدرسة اتّهم فيها 5 من زملاء نجله بإصابة طفله بكدمات متفرقة بالجسد.



وأضاف والد الطفل أن المدرسة لم تحرك ساكنًا ولم تحقق في شكواه الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ الإجراء القانونية وتحرير محضر يتهم فيه إدارة المدرسة بالإهمال.



وقال ولي الأمر، لـ«الدستور»، إن رد مدير المدرسة على شكواه كان قوله: "خلّي ابنك يضربهم زي ما بيضربوه"، مشيرًا إلى أن طفله أصبح لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة خشية تنمّر زملائه به.