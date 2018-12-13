محمد محمود عبدالعزيز يزور الأهرامات: "هتصور زي السياح"

زار الفنان محمد محمود عبدالعزيز أهرامات الجيزة، صباح اليوم الخميس، وحرص على التقاط الصور التذكارية هناك.



ونشر "عبد العزيز" عددًا من الصور له - عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" أثناء زيارته للأهرامات- وعلق عليها قائلًا: "حالة من الفخر والسعادة مش طبيعية لما زرت أهراماتنا المصرية العظيمة وأبو الهول، مصر حلوة أوي وعظيمة أوي، السياح اللى بييجوا بجد بيستمتعوا ببلدنا أكتر مننا وبيشوفوا عظمة مصر على مر العصور، واحنا مصريين وعايشين في مصر ومش بنشوف حاجه".



وتابع: "أنا قررت أزور كل حتة حلوة في مصر وهتصور زى السواح ما بيتصوروا وهستمتع بكل شبر في بلدى ولازم كلنا نعمل كده والله، منها نلمس بإيدينا عظمة بلدنا ومنها نشجع السياحة اللى كلنا عارفين أهميتها".ِ