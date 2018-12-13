اليابان تحتج على تدريبات عسكرية كورية جنوبية حول جزر متنازع عليها

قدمت اليابان احتجاجًا، اليوم الخميس، لدى كوريا الجنوبية بعد أن أعلنت الأخيرة أنها ستبدأ تدريبات عسكرية روتينية اليوم ولمدة يومين حول جزر تاكيشيما في بحر اليابان.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن كوريا الجنوبية تسيطر على الجزر بينما تطالب بها اليابان، ونقلت عن القوات العسكرية الكورية الجنوبية قولها "إن بحرية البلاد ومشاة البحرية وخفر السواحل ستشارك في التدريبات التي تهدف إلى إحباط محاولة للنزول على الجزر".



وأوضحت الإذاعة أن وزارة الخارجية اليابانية تواصلت مع السفارة الكورية الجنوبية في طوكيو وطالبت بوقف التدريبات فورًا، وقدمت اليابان احتجاجًا مماثلًا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.



يذكر أن كوريا الجنوبية دأبت على إجراء تدريبات عسكرية على الجزر وحولها مرتين في العام، وكان آخر تدريب أجرته في شهر يونيو الماضي.