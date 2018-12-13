وزير الصناعة: مصر ملتزمة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لدول إفريقيا

وجه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الشكر والامتنان لجميع الوفود الإفريقية التى شاركت فى الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة، قائلا: "نهنئ أنفسنا بالنجاح الذى تم تحقيقه خلال هذه السلسة من الاجتماعات المثمرة من خلال التوصل إلى نتائج توافقية في كل من تجارة السلع وتجارة الخدمات بهدف التمكن من تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية خلال العام القادم 2019".



كما أكد وزير الصناعة حرص مصر وكامل التزامها بالتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة التي تشمل الدول الإفريقية، مشيرا إلى التزام مصر أيضا بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية.



وأشار إلى أن مصر على يقين بأن الاتفاقية ستعطى دفعة قوية لقارتنا في المحافل الدولية وستلزم العالم إلى الإنصات لمطالب القارة الإفريقية، لاسيما في إطار الإصلاح المنشود للنظام التجارى متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، وهو ما يعبر عنه صراحة البيان الصادر عن الاجتماع الوزارى والذى تضمن حزمة القاهرة.