استشهاد فلسطيني نفذ عملية دهس ضد جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب، منذ قليل، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية دهس ضد أحد الجنود، بمدينة البيرة، في الضفة الغربية المحتلة، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



وأسفرت العملية عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، بينما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه عندما كان ينزف.



ووقع حادث إطلاق نارقرب مستوطنة "جعفات آساف" برام الله، صباح الخميس، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وآخر في حالة موت سريري، بينما لم يتمكن جيش الاحتلال من اعتقال منفذها.