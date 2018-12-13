البابا تواضروس: الكاهن يجب أن يتمتع بروح الأبوة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العمل الأول للأب الكاهن يجب أن يكون قائدًا للعمل الروحي بكل أشكاله بروح الأبوة.



وأشار - خلال كلمته بلقائه بمسئولي لجنة البر- قائلًا"من الممكن أن يكون الأب الكاهن متعدد المواهب في انشطة كثيرة كالوعظ والافتقاد والألحان لكن ما يبحث عنه الإنسان في الأب الكاهن هو الأبوة والرعاية بكل صورها".



وتابع البابا تواضروس قائلًا: "في بعض الأحيان تختلط المعاني بين الأبوة والشعبية كضربة شيطانية، فبعض الآباء الذين وقعوا في كسر القوانين وعدم الطاعة قد استندوا على شعبيتهم.. الأبوة عمل به تنفتح السماء أما الشعبية".

