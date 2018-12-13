ضاحي خلفان: التحالف العربي يقف مع اليمن و"هادي" أول الراحلين

قال قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، هو أول الراحلين عن السلطة بعد استقرار الشرعية، لافتًا إلى أن إصرار التحالف العربي على الاستقرار في اليمن يهدف إلى تهيئة الظروف الصحية لانتخابات مقبلة.



وكتب "خلفان"، في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لعل الحوثي أدرك أن الدولة اليمينية فوق الجميع، وهي الباقية، أما الأشخاص فراحلون"، مشددًا على أن دول التحالف لا تقف مع الرئيس هادي، وإنما تقف مع الدولة اليمنية.



وأضاف أن الانسحاب من الحديدة ورفع الحصار عن تعز، والعمل على نشر ثقافة احترام الشرعية، لا يخدم الرئيس هادي، ولكن يخدم كل من سيأتي بعده من رؤساء، مؤكدًا أن مصلحة اليمن ليست في هادي ولا في الحوثي، ولكنها في أمنه واستقراره، وابتعاده عن إيران وقربه من أهله.