الاحتلال يمنع الهلال الأحمر من الوصول إلى فلسطيني مصاب بالضفة

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، من الوصول إلى الفلسطيني الذي أطلقوا عليه الرصاص بدعوى تنفيذه عملية دهس، منذ قليل، بمدينة "البيرة" في الضفة الغربية المحتلة، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



ووقع حادث إطلاق نار قرب مستوطنة "جعفات آساف" برام الله، صباح الخميس، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وآخر في حالة موت سريري، بينما لم يتمكن جيش الاحتلال من اعتقال منفذه.