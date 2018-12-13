اتفاقيات سعودية - تونسية بقيمة 350 مليون دينار

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي يزور المملكة حاليًا، توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال استقبال الملك سلمان، لرئيس الوزراء التونسي في قصر (العوجا) بالدرعية، موضحة أنه تم توقيع اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت، ومذكرة تفاهم منحة السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس.



من جانبها، ذكرت الحكومة التونسية - في بيان اليوم الخميس - أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - سبل دعم وتشجيع الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري لمجابهة مخاطر التطرف والإرهاب وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلمية والثقافية، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليميا ودوليًا، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس فعاليات الدورة العادية الـ 30 للقمة العربية في مارس المقبل.



وأشارت رئاسة الحكومة التونسية إلى أن الاتفاقيتين ومذكرة لتفاهم تبلغ قيمتها 350 مليون دينار تونسي.